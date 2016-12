Fender The Edge Deluxe

Bernhard L. Mohr

07.12.2016

I MP6 tester vi U2-gitarist The Edges nye signaturforsterker fra Fender.



The Edge har gjennom det meste av karrieren vært mest kjent som ivrig Vox-bruker. På begynnelsen av 2000-tallet snublet han imidlertid over en Fender Tweed Deluxe fra 1957 som ga ham fullstendig hakeslipp. Ampen ble blant annet brukt på den lett gjenkjennelige introen til «Vertigo» fra albumet How to Dismantle an Atomic Bomb (2004). Deluxe-modellen så dagens lys så tidlig som i 1946, men gikk gjennom forskjellige endringer før Leo Fender ca. ti år senere kom fram til designet som ble mest ettertraktet – populært kalt 5E3.



Nær sagt enhver tilbyder av «bygg din egen amp»-sett har i dag en 5E3 i sortimentet, mens boutique-produsenter som Victoria, Kendrick og Carr alle selger lett oppdaterte versjoner. Det er dette designet som danner utgangspunkt for The Edges signatur-amp.



Forsterkeren har to kanaler («Inst.» og «Mic.»), separate volumkontroller for hver kanal og felles tonekontroll. Ikke mye å skru seg bort på, med andre ord. Rørbestykningen er 2 x 12AX7 og 2 x 6V6, samt 1 x 5Y3 likeretterrør. Den største forskjellen mellom The Edge-ampen og originalen er høyttaleren. I stedet for Jensen-høyttaleren Fender brukte på 50-tallet, har man satt inn en 15 watts Celestion Blue-høyttaler, kjent fra Vox AC30. The Edge Deluxe har dessuten standby-bryter, som sikrer bedre levetid på rørene. Kabinettet er av heltre furu og kommer med en lett mørknet, riktig så lekker tweed-innpakning. Det følger også med et trekk.



