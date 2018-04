Algam Nordic Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 20.04.2018 Etter å ha ledet Luthman Norway fra oppstarten i år 2000 valgte Trond i fjor å slutte, for å starte Algam Nordic. Med på laget er Örjan Kylhammar, mangeårig toppleder i Luthman i Sverige. Vi fikk en prat med Trond i Frankfurt forrige uke.

– Gratulerer med nytt firma, Trond! Fortell litt om hvorfor dere gjør dette? Takk! Det er flere grunner til at vi startet Algam Nordic, først og fremst er dette noe Örjanog jeg har hatt lyst til veldig lenge. Det er ingen hemmelighet at det har vært en del utfordringer i MRH-eide Luthman og 4Sound. Det har vært reportasjer i Finansaviser, og generelt en del negativ omtale de siste årene. Vi solgte Luthman tilbake i 2007 og siden gikk det ikke slik man håpet. Det kom en finanskrise i 2008, omsetning på nett økte kraftig, marginene utviklet seg veldig for oss i Norge og så er det en del andre viktige grunner jeg ikke ønsker å kommentere ytterligere … – Hvilke konsekvenser fikk dette? – Kortversjonen er at vi endelig fikk «rævva i gir» og fant ut at det var på tide å hoppe av og re-starte. Vi er glad i denne bransjen og fortsetter derfor, men denne gangen tenker vi gjøre ting på en litt annen måte. – Og banke deres gamle arbeidsgiver? – He-he, det vil tiden vise… Vi starter i det små, så får vi se hvor vi ender etterhvert. Vi har ikke som ambisjon å ødelegge for noen, men vil selvsagt gjøre det vi kan for å etablere vår greie. Både Örjan og jeg har vært med lenge og vet at dette ikke er enkelt, men vi har allerede fått et fint sortiment av agenturer. Blant merkene Algam Nordic distribuerer i Norge finner vi Positive Grid, Aguilar, Waves og Bigsby. I andre nordiske land har Algam Nordic merker som for eksempel Warm Audio, og MP mistenker at Sjøli & Kylhammar ikke har tenkt å gi seg med dette. – Vi har en del tanker om hvordan bransjen vil se ut de nærmeste årene, og hva som vil kreves for å henge med om fem eller ti år. Vi tror det er viktig å være en del av en stor enhet; å drive bare fra Norge kommer til å bli ekstremt utfordrende i en globalisert verden, med stadig større aktører. – Og dette gir rom for en liten mener dere? Trond ler godt. – Örjan og jeg var vant til å være størst vet du, nå er vi minst, gliser han. – Men for å være litt alvorlig; allerede da vi etablerte Luthman i Norge var det å bli en del av noe større en grunnleggende idé. Den gangen tenkte vi nordisk, nå tenker vi pan-europeisk. Derfor har vi har alliert oss med våre venner i Algam, og skal bygge opp en nordisk enhet i tett samarbeid med dem. Franske Algam er Europas klart største og verdens nest største distributør av instrumenter og utstyr, målt etter omsetning. – Er dere eid av Algam sentralt? – Nei. Örjan og jeg eier firmaet. Men vi låner navn og kompetanse i en slags franchise-modell, hvor Algam gir oss finansiering og stordriftsfordeler på logistikk og i forhandlinger. Vi har en del agenturer som er Algams egne merker, blant annet Lâg akustiske gitarer som ikke er så kjent her til lands – ennå. – Dette tenker dere gjøre noe med? Sjøli nikker smilende. – Dette er Frankrikes mest solgte gitarmerke, med veldig bra og særdeles prisgunstige produkter. Algam leverer også innhold i form av bilder og oppsett til våre databaser og nettsider, som vi publiserer på fem språk. Akkurat den biten er vi ekstremt godt fornøyd med. Det ser kanskje ikke så revolusjonerende ut på overflaten, men tro meg; systemet vi bruker nå er ekstremt effektivt. – Etablerer dere eget lager? – Ja, vi har lager i Jönköping. Vi kommer til å leie kapasitet etter behov. Vi har brent oss på å bygge eget lager tidligere, det er dyrt. I dag finner man samarbeidspartnere til å gjøre dette, konstaterer Trond. – Finnes det fysiske musikkbutikker om ti år? – Det tror jeg, men utviklingen går jo stadig mer i retning av nettsalg i all varehandel. I USA ser vi at kjøpesenter står nærmest tomme. På den annen side må det sies at vi opererer i en spesialisert bransje, og at nettsalg begynner å bli «modent» i vår bransje; Thomann har holdt på lenge, men fremdeles finnes det musikkbutikker. Også innenfor forbrukerelektronikk ser vi at veksten på nett er i ferd med å stoppe opp, nå er det andre bransjer som tar av på nettet. Det er derfor ikke gitt at vi blir overkjørt av et «nett-tog», hvor alt forandres fra situasjonen vi har nå. Utfordringen er selvsagt at situasjonen nå er tøff nok. – Det er harde tider? – Jeg vil si det. Norske distributører og butikker har gått fra å ha verdens beste marginer, til verdens dårligste. Mange ganger ser vi nå at Norge er det landet med lavest priser på musikkutstyr, samtidig som vi har de høyeste lønningene og driftskostnadene. Det er utfordrende, men noe man bare må forholde seg til. Derfor må man også tenke nytt. Trond Sjøli



Del p� Facebook Del med andre p� MySpace Diskuter på MP forum Gi kudos Relaterte artikler Sabian 17.04.2015

Les mer I avdelingen for cymbaler kunne Sabian by på noe av det lekreste. Og styggeste? Roland CUBE 29.09.2013

Les mer Roland har klar en ny serie CUBE-forsterkere, som bygger på den gode, gamle suksessoppskriften. Lakewood tilbake i Norge 30.07.2013

Les mer Lakewood er tyskproduserte akustiske gitarer av høy kvalitet – og nå er de tilbake i Norge! DSI Tetra 10.08.2009

Les mer Den gamle synthguruen Dave Smith hviler ikke på sine laurbær. Tetra heter et nytt produkt i porteføljen som enkelt forklart er en Mopho x 4. Andre artikler Nytt Musikkpraksis! 27.04.2018

Les mer Våren er endelig her og med den et nytt MP! Denne gangen har vi noen skikkelige godbiter. Hva sier du for eksempel til et laaangt intervju med Andrew Scheps? Vi har frittet ut lydlegenden om filosofi, arbeidsmetoder og selvfølgelig stilt spørsmålet alle lurer på; hvordan i all verden er det mulig å kutte ut alt det deilige vintage analogstæsjet for å mikse i boksen?!? Joe Satriani har blitt 61 år. Det skulle man ikke tro, verken når man ser ham eller hører han spille. Vi har intervjuet gitarguden om den nye plata «What Happens Next». En av våre egne gitarhelter – Geir Sundstøl – er langt unna de 60, men funderer i sin faste spalte på nettopp det å bli gammal. Når merker man at man er over toppen? Vi har testet Universal Audios nye Arrow UAD-lydkort, Tone City effektpedaler – og vært i Frankfurt. Alt dette og MYE mer i MP2, som kommer til abonnenter neste uke! LEDER MP2: Verdigapet 26.04.2018

Les mer Gjennom hele Spotifys levetid har prisen for premium-abonnementet ligget fast (om man da ser bort fra kjemperabatten et familie-abonnement gir). 3. april kunne gründerne høste fruktene og cashe inn. Nye Avid S6L miksere 22.04.2018

Les mer Avid er i støtet med sin S6L, og lanserte ikke mindre enn tre nye kontrollflater, ny engine og ny stage i/o i Frankfurt forrige uke. L-Acoustic L-Isa Island 21.04.2018

Les mer Når man frekventerer musikkmesser dukker det av og til opp noe man er totalt uforberedt på. Denne «øya» fra L-Acoustic må sies å være nettopp det … tiden octopre paul konstruerte inngang spider markedet laget førersetet plugger pickups channel gitar filter moog kanaler utgang gitarene spille løsning saffire guitar softwarene model native åttekanals eddie bing produktet navnet kramer pakka reverb september ba-330 måten focusrite gibson mkii versjon