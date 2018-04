LEDER MP2: Verdigapet

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 26.04.2018

Gjennom hele Spotifys levetid har prisen for premium-abonnementet ligget fast (om man da ser bort fra kjemperabatten et familie-abonnement gir). 3. april kunne gründerne høste fruktene og cashe inn.

Jeg er ikke blant de som er mest oppdatert på aksjekurser, men 3. april fulgte jeg New York Stock Exchange nærmest fra minutt til minutt. Spotifys inntreden på børs pirret nysgjerrigheten.

Ved slutten av første handelsdag ble aksjen omsatt for 149 dollar, betydelig mer enn de fleste analytikere hadde trodd på forhånd. Dette ga selvfølgelig Spotifys gründere god grunn til å smile. Daniel Ek, som satt på 25,7% av aksjene før børsnotering, kunne første dag realisere i underkant av 7 milliarder dollar. Kompanjong Martin Lorentzons 13,2% ville gi 3,5 milliarder dollar på konto.

Avkastningen står i sterk kontrast til Spotifys resultatregnskap. For til tross eventyrlig vekst i antall brukere, har ti år med «suksess» gitt et heidundrende underskudd. Bare i 2017 tapte Spotify nesten en halv milliard dollar. En kan selvsagt spørre seg om hvordan et foretak som leverer slike tall kan verdsettes til 26,5 milliarder dollar av markedet, men det er nå en gang sånn den nye økonomien fungerer; Forventningen om framtidig inntekt og markedsandel drar aksjekursen til himmels. Og gjør gründere – som lykkes – steinrike.

Dette har Ek & co har vært svært bevisst. Gjennom hele Spotifys levetid har de ennå ikke rørt prisen for premium-abonnementet (om man da ser bort fra kjemperabatten et familie-abonnement gir), og 3. april kunne fruktene høstes. Sett fra utsiden er det umulig å unngå å tenke på begrepet The Value Gap, som brukes om misforholdet mellom inntjening/verdi i digitale plattformer kontra de som leverer innholdet.

Spotify er på ingen måte verst i klassen (derom konkurrerer Google og Facebook), men det er kanskje på tide for musikkbransjen å gjøre et aldri så lite opprør. På en eller annen måte. En start kunne være å kreve slutt på gratisabonnement, og at prisen for premium i det minste ble justert etter konsumprisindeks, som de fleste andre kostnader i samfunnet. Med unntak av for EDM-segmentet, har strømmetjenestene, som jevnt over går med store underskudd, gitt en mye dårligere økonomisk situasjon for artister, komponister og produsenter. Hadde man fulgt KPI ville en premium-bruker måttet ut med 118,69 kr hver måned i 2017. Det er 20% mer enn hun eller han faktisk betalte og kunne utgjort en betydelig forskjell.

Men da hadde det sannsynligvis stått litt dårligere til med Daniel Eks privatøkonomi.

Ole Henrik Antonsen, Redaktør Musikkpraksis

Denne lederen ble skrevet før Spotify i dag annonserte at premium-abonnementet blir dyrere, men er likevel aktuell; senest i går gikk strømmegiganten ut med at gratistjenesten skal bli bedre.