Focal Shape Series

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 10.04.2017

Focal har blitt et merke å regne med de siste årene, særlig med grom-monitorene SM-9. I Frankfurt lanserte de Shape-serien, med designelementer og løsninger lånt fra nettopp SM-9, men med en helt annen prislapp.

Shape-serien består av tre ulike modeller. Alle er aktive og toveis, men med passive basselementer på sidene, inspirert av SM-9. Vi fikk en liten prøvelytt i et sjeldent lydtett demorom, og må innrømme at dette låt veldig imponerende – særlig med tanke på prisen. Ser ut som en liten släger for Svenna & co dette.

Pris: Shape 40: 3 750,- Shape 50: 5 100,- Shape 65: 6 500,- (alle priser per stykk)

Importør: Studiolyd

www.focal.com