Nye hodetelefoner fra AKG

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 12.04.2017

AKG lanserte tre nye «prosument» hodetelefoner i Frankfurt, med navn og egenskaper som er ganske like noen av deres mest kjente klassikere.

Det dreier seg om (relativt) sammenleggbare hodetelefoner, som har litt mindre klokker enn de klassiske AKG-modellene. Nykommerne skal etter sigende fungere like godt i studio som på gata, og heter K165 (lukket, på øret), K245 (åpen, rundt øret) og K275 (lukket, rundt øret) ­– inspirert av sine større «navnefettere». Alle modellene er lav-ohmige, med utskiftbar mini-XLR kabel. Det er ikke mulig å få kabel med mikrofon/kontroll for iOS/Android, og det spørs om ikke dette er en nedtur i konsument-/«crossover»-markedet som man åpenbart sikter på. Vi fikk en liten prøvelytt i hurten og sturten, og kunne fornøyd konstatere at dette låter bra. Pris er ikke klar i skrivende stund, men Are hos importør Lydrommet tipper – «et sted mellom tusen og to tusen kroner».

Importør: Lydrommet

www.akg.com





AKG K 165





AKG K 245





AKG K 275