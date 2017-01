NAMM 2017, Dag 3

Les mer om denne saken API 3124V 23.01.2017

Les mer APIs 1U rackboks med fire preamper er oppdatert på samme måte som 512 ble i fjor. Gretsch 22.01.2017

Les mer Gretsch har bestemt seg for å hylle rytmegitaristen over alle rytmegitarister, AC/DCs Malcolm Young, med enda en signaturgitar, og børster støvet av et merkenavn med historisk sus. Yamaha 22.01.2017

Les mer Yamahas akustiske A-serie har fått et bedre spantesystem, «bakte» lokk og ny elektronikk. Barefoot Footprint 01 22.01.2017

Les mer Det er ikke så mange som lanserer en «billigmonitor» til nesten 40 000,- NOK paret, men så er det ikke så mange selskaper som Barefoot Sound heller … Martin 21.01.2017

Les mer Martin har en håndfull nyheter, der de fleste er mindre oppdateringer og variasjoner over allerede kjente modeller. Om du er av den velbemidlede typen, har de imidlertid en nyhet du sannsynligvis vil sette pris på.

