L-Acoustic L-Isa Island

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 21.04.2018

Når man frekventerer musikkmesser dukker det av og til opp noe man er totalt uforberedt på. Denne «øya» fra L-Acoustic må sies å være nettopp det …

L-isa står for L-Acoustic Immersive Sound Art, og er L-Acoustics program for «altomsluttende» og bevegelig lyd. Eller seriøs surround med mange kanaler, om du vil. L-isa er delt i tre; Live, Creative og Private. Den oppvakte leser skjønner nok at førstnevnte kategori dreier seg om konsertlyd, men med et fokus på å fylle rommet med en mer autentisk lyd enn den «store stereoanlegg-følelsen» en PA med to massive tårn gir. Med L-isa Live er L-Acoustics mål å ta tilbake rommet, og at man skal få en mer autentisk lydopplevelse – dog forsterket. Creative er myntet på opplevelsessentre der lyd er en viktig del av totalpakka, mens Private er immersiv lyd til bruk innenfor hjemmets fire vegger.

L-Acoustic har to L-isa Private-produkter; «Island» og «Ocean». Sistnevnte består av høyttalere som monteres opp i et hvilket som helst rom, mens Island er en egen installasjon som kommer fiks ferdig. Som navnet antyder er dette en liten «øy» hvor lyttingen skal finne sted. Sentralt i det hele er en gedigen sofa/seng, med integrerte høyttalere 360 grader rundt. Carlos Cortes, en vennlig produktspesialist på den lukkede L-Acoustic-standen, forklarer oss at Island vil fungere i ethvert rom, uavhengig av akustikk.

– Da vi startet dette prosjektet gjorde vi mye research på hvordan øret oppfatter retning og bevegelse i lyden. Tanken er at lyd skal kunne bevege seg sømløst rundt, og opp eller ned, i hele lydfeltet. For å få til dette bruker vi mye psyko-akustikk, men det fysiske må også henge sammen. Vi kom fram til at 15 grader i feltet foran deg er den minste bevegelsen i lyd øret vårt klarer å oppfatte. Bak oss er det mindre nøyaktig, der må lyden flyttes 30 grader før vi registrerer det som en endring. I Island er du omgitt av atten høyttalere. Hvert av panelene du ser her inneholder en 8" høyttaler, tretten foran og fem bak. I tillegg har vi to subber.

– Hvilket format benytter dere?

– Vi har laget en egen protokoll med 24 kanaler ukomprimert lyd. I Island kjøres det 18.1, men vi har også mulighet for å legge inn fem kanaler over deg – for virkelig å gjøre lydopplevelsen altomsluttende.

– Det aner meg at Spotify ikke leverer musikk mikset i dette formatet?

– Nei. Det finnes dekodere for Dolby Athmos, 5.1 etc, som kan gi deg mer enn vanlig stereolyd, men for å få den virkelige L-isa-opplevelsen må lyden være mikset i vårt format. Vi har laget en egen label til formålet; BluBubbles.

Carlos viser fram en glasskule.

– Dette er mediet vårt.

Han rekker en ganske stor og tung glasskule mot meg. Den er svært eksklusiv og jeg tenker at dette er som en Hollywood-framstilling av framtiden. En framtid der musikk og lyd, som mange tar for gitt i ørepropp-tidsalderen, er høyt verdsatt …

– Du legger denne på Island, og så spiller du.

– Kult! Hvor mange innspillinger finnes det i dette formatet?

– Det er rundt 100 per nå, men det øker hele tiden. Vi oppfordrer kunder som har ønsker om å ta kontakt med oss, så forsøker vi å ordne det. Som regel mikser vi da multi-spors innspillingen i BluBubbles-formatet, sammen med artisten og teamet rundt. Men vi kan også gjøre egne innspillinger med dedikerte mikrofonplasseringer som matcher vårt immersive lydfelt.

Noe sier meg at innspillingene til BluBubles ikke er helt på nice price-nivå, jeg våger meg derfor med spørsmålet;

– Hva koster en boble?

– Det kommer helt an på. Er det en «one of»-innspilling blir det kostbart. Men da har du til gjengjeld noe helt unikt. Vi ser på både Island og innspillingene som kunstverk, da er det ikke nødvendigvis så dyrt …

– Du svarte ikke på spørsmålet?

– Som sagt, prisene varierer, men du kan si det starter på rundt 4000 € for en bubble. Det er en «vanlig» remiksing til vårt format, og dekker grovt sett pris for studiotid og teknikere. Men nå må du nesten lytte litt, ta plass på øya.

Få strakser senere ligger undertegnede utstrakt i en svært komfortabel sofa, utstyrt med trådløs volumkontroll og omgitt av L-Acoustics godlyd. Den første av tre innspillinger jeg får høre er et pianostykke. Carlos hadde på forhånd forklart at for å skape en mest mulig unik opplevelse hadde man tatt utgangspunkt i pianistens posisjon. Opptaket var gjort med mange mikrofoner (jeg mener han sa 20), satt opp særlig med tanke på lytting i L-isa-formatet. Det er ingen overdrivelse å si at dette var bra. Lydopplevelsen var ekstremt «nært på» og jeg følte at jeg var «inne i» lyden.

– Som med våre øvrige produkter er filosofien bak L-isa at systemet skal kunne tilpasse seg enhver musikktype, og fungere optimalt under alle forhold, forklarer vår mann.

– La meg spille deg et opptak vi har gjort av LA Philharmonic Orchestra fra Hollywood Bowl. Her har vi tatt et publikumsperspektiv.

Sekunder senere er jeg midt foran et av verdens beste symfoniorkester. Dynamikken ivaretas på ypperlig vis, med stor detaljrikdom selv når orkesteret spiller pianissimo. På et av de mest stille partiene rekker jeg så vidt å irritere meg over «støygulvet», som ligger jevnt under; Jeg befinner meg tross alt midt i en musikkutstyrsmesse, i et rom som kun har glassvegger ut mot omverdenen. Det skal imidlertid ikke vare lenge før negative tanker om støygulv er borte som dugg for solen. Et enormt crescendo får meg nesten til å hoppe i sofaen, mens «både pauker og basuner» drønner med enormt trøkk – sannsynligvis godt hjulpet av de to subbene inne i øya.

– I´m glad you enjoyed it, sier Carlos på sin fransk-engelsk før jeg har sagt et ord.

Jeg vil tro at ansiktsuttrykk og kroppsspråk, i den grad slikt finnes når man ligger flatt ut på en seng, sier sitt. Jeg er allerede målbundet, mens han viser fram en annen funksjon med Island; Den vesle øya kan (selvsagt) snurres rundt, slik at du kan snu deg mot vinduet, TVen eller hva det måtte være, samtidig som du nyter immersiv, sømløs lyd.

Den siste innspillingen jeg får høre er et liveopptak av Radiohead. Det låter også veldig fint, men var nok det minst imponerende av de tre, uten at jeg tror det skyldes systemet – snarere opptaket og miksen tror jeg. Carlos forteller at det ikke finnes en fast standard for hvordan de mikser popmusikk.

– Det er mye opp til artistene selv. Med EDM og elektroniske sjangere vil artistene gjerne være litt kreative med lyd som vandrer rundt, det er vi selvfølgelig veldig positiv til.

Med tanke på at mine B&W stereohøyttalere nylig måtte vike for et enkelt Sonos-system i stua, er jeg ikke helt sikker på om min bedre halvdel synes Island er en så god idé, men jeg måfinne ut hva dette koster?

– Det starter på rundt 310 000 €. Da leverer vi i den fargen du ønsker.

Det er godt å vite. De som har mer penger enn undertegnede kan ta kontakt med Scandec Systemer for mer informasjon. Sukk …

HAMPSTED:Med prislapp fra310 000 € kan du bestemme finishen på Island til minste detalj …





FJORDS:Og L-Acoustics gir deg noen ideer om hvordan Island kan brukes. Hva med en romantisk kveld med godlyd foran fjorden?

STORBY: Chille i toppleiligheten(e) dine i storbyen …

COCTAILPARTY: Eller invitere gode venner til å henge rundt Island, på decket ditt i Santorini-leiligheten?





DIN EGEN ØY:MPs utsendte medarbeider i L-isa Island. Har du du 310 000 euro til overs (og kanskje noen titalls tusen euro til et par «plater») anbefales den på det varmeste.

Importør: Scandec Systemer

www.l-isa-immersive.com