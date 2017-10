Dexibell til Norge

Høstens første Musikkpraksis!

21.09.2017

Vi møtte Queens of the Stone Age-sjef Josh Hommes i London for å høre om den nye plata «Villains», og få hans beste gitar- og studioråd. Geir Sundstøl traff selveste Jerry Lee Lewis i Las Vegas, og memorerer i MP. Hvordan skal du vekke de store plateselskapenes interesse? Tenker du å kjøpe ny Macbook, men sitter med gamle grensesnitt på boksene dine? Dette – og mye mer – får du svar på i MP 4 – som kommer neste uke.