Våren er endelig her og med den et nytt MP! Denne gangen har vi noen skikkelige godbiter. Hva sier du for eksempel til et laaangt intervju med Andrew Scheps? Vi har frittet ut lydlegenden om filosofi, arbeidsmetoder og selvfølgelig stilt spørsmålet alle lurer på; hvordan i all verden er det mulig å kutte ut alt det deilige vintage analogstæsjet for å mikse i boksen?!? Joe Satriani har blitt 61 år. Det skulle man ikke tro, verken når man ser ham eller hører han spille. Vi har intervjuet gitarguden om den nye plata «What Happens Next». En av våre egne gitarhelter – Geir Sundstøl – er langt unna de 60, men funderer i sin faste spalte på nettopp det å bli gammal. Når merker man at man er over toppen? Vi har testet Universal Audios nye Arrow UAD-lydkort, Tone City effektpedaler – og vært i Frankfurt. Alt dette og MYE mer i MP2, som kommer til abonnenter neste uke!

Andre artikler Musikkpraksis 5/2018 12.11.2018

Les mer Denne uka kommer et nytt Musikkpraksis til din bladforhandler. Vi har intervjuet Frode Alnæs, som i sitt sekstiende år er mer aktiv enn noen gang. Børre Flyen ligger heller ikke på latsiden, vi traff trommeslageren som nettopp har «fløtta hemmat te Hamar». Har du hørt om Mooer gitareffekter? Det har du i alle fall etter å ha lest MP5, hvor vi tester mer eller mindre hele produktporteføljen. Vi tester videre et utvalg stagepianoer, Hans Zimmer Strings, Chandler 500-moduler – og får en kraftig innføring i Fender Mustang Bass, både gammel og ny type. Dette og mye mer finner du i MP5 som straks er i bladkiosken! Lysere tider i vente? 10.11.2018

Les mer Etter mange mørke år for komponister, artister og produsenter, ser det lysere ut enn på lenge, mener redaktør Ole Henrik Antonsen i denne utgavens leder. Moog The One 09.10.2018

Les mer Glem statsbudsjettet og potensiell regjeringskrise, i går skjedde det noe mye viktigere; Moog lanserte endelig sin nye polyfoniske supersynthesizer! Dette er noe av det heftigste vi har sett, men du må forberede deg på å grave dypt i lommeboka … Musikkpraksis 4/2018 16.09.2018

Les mer Snart kommer ENDELIG høstens første Musikkpraksis! Den som venter på noe godt venter imidlertid som kjent ikke forgjeves, hør bare: Intervju med Jarle Bernhoft og Poppa Lars. Geir Sundstøl spør seg selv og et utvalgt panel om hvorfor musikere aldri sykemelder seg. Vi byr på raktiske artikler om egen promo, Pro Tools og Cubase, for deretter å teste ALLE gitarene i Fenders nye «hovedserie» – Fender American Original. Hva mer? Jo, vi har sjekket ut nyutgaven av Neumann U 67, Moog Drummer from Another Mother – og mye, mye mer.