BAE 73P og 1173

Torsdag tittet vi på summeringsmiksere fra to av de største navnene innen studioverdenen. Neve og SSL velger helt forskjellige løsninger når de tilbyr hi-end summing i lite format.

Andre artikler API 3124V 23.01.2017

Les mer APIs 1U rackboks med fire preamper er oppdatert på samme måte som 512 ble i fjor. NAMM 2017, Dag 4 23.01.2017

Les mer NAMM er over for denne gang. Den siste dagen skriver vi om Fender gitarer, de nye analog-synthene Arturia Matrix Brute og Behringer Deepmind 12 – samt ny studioelektronikk fra BAE og API. Etter at vi har kommet hjem til gamlelandet vil det nok komme flere nyheter utover uka, og det kommer selvsagt en omfattende rapport i Musikkpraksis #1 som er ute i månedsskiftet februar/mars. Live rapport på Facebook ca kl 20.45 norsk tid. Behringer Deepmind 12 23.01.2017

Les mer Det siste året har det vært mye buzz på ulike nettfora om Deepmind 12, Behringers nye analog-synth. På NAMM ble den vist fram, tilsynelatende helt ferdig. Arturia MatrixBrute 23.01.2017

Les mer MatrixBrute ble lansert på Frankfurt i fjor, men var da ganske uferdig. Nå er den klar for shipping, og vi fikk prøvekjørt.