NAMM 2017, Dag 4

Relaterte artikler Gibson night 08.10.2008

Les mer Luthman arrangerer Gibson night på Smuget 15. oktober Delta i MPs julekalender 2013! 05.12.2013

Les mer Som årene før vil vi også i 2013 ha en egen julekalender gående gjennom hele adventstiden. Hver dag kan du vinne finfine premier, og det er ennå ikke for sent å delta! Det eneste du trenger å gjøre for å delta er å melde deg på – så går resten av seg selv. Sjekk innom musikkweb.no hver dag for å se om DU har vunnet! Boss RC-1 Loop Station 11.11.2014

Les mer Boss kommer med en ny Loop Station pedal som tilbyr 12 minutters stereoopptak. Moog Taurus 04.12.2008

Les mer De legendariske Bass pedalene er tilbake, i alle fall for en stund