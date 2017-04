JBL EON One Pro

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 06.04.2017

JBL har solgt mye av sin EON One, og lite tyder på at de skal slutte med det, når den nye batteridrevne EON One Pro kommer i salg.

JBL har hatt fin schwung på salget med sin EON One, en søylehøyttaler med innebygget mikser, som pakkes enkelt sammen i en liten enhet under transport. Årets nyhet, EON One Pro, skiller seg lite fra One – utover at den kan drives på batteri, med opptil 6 timers levetid. En smart detalj er at man har fått en accessory mount på toppen av søyla, hvor du kan montere kamera eller et enkelt lys.

Importør: Lydrommet

www.jblpro.com