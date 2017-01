REDD Microphone

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 21.01.2017

Chandler Limited har etter hvert hatt en god del ulike samarbeid med Abbey Road Studios. Mange ble forbauset da REDD Microphone ble annonsert i fjor høst. Endelig fikk vi sett og ikke minst hørt på den.

Det dreier seg om en stormembran rørmikrofon, som er svært spesiell på den måten at den har en REDD.47 preamp innebygget i selve mikrofonen. REDD Microphone har, i likhet med blant annet preampen REDD.47 som kom for et par år siden, blitt til i samarbeid med Abbey Road Studios. Og mens Abbey Road i sin tid var aktiv i utviklingen av REDD.47, RS124 og TG-mikserne – som Chandlers TG-serie bygger på, har de ikke hatt noe å gjøre med konstruksjon av mikrofoner siden 1930-tallet. Men de skal ha mye av æren for at Neumann-mikrofoner oppnådde den statusen de fortsatt har i dag. Det er høyst tvilsomt om U47, U48, U67, M49 eller M50 hadde vært de ikonene de er, om de ikke hadde vært i bruk på så mange legendariske innspillinger i London-studioet.





Så, til saken: REDD Microphone er ikke en klone, i motsetning til rackboksene i Abbey Road-serien. Det er et helt nytt mikrofon-design, som utseendemessig rett nok kan minne litt om U47/U48 longbody. REDD.47 preampen har et ganske stort PCB-kort, så jeg har ikke helt klart å tro på at det faktisk står en komplett REDD.47-preamp inne i mikrofonen. I følge den hyggelige mannen på Chandler-standen, så gjør det det. Det betyr at det er to rør er puttet inn i mikrofonkroppen, som riktignok er en god del større enn jeg trodde. Man har utformet PCB-kortet så effektivt det lar seg gjøre, og utelatt inngangstrafo til preampen, da dette ikke behøves når mikrofonrørene går rett inn. Strømforsyningen ligger i, ehh, den eksterne strømforsyningen, hvor det også finnes output gain og en contour-kontroll som kan gi litt mer bånn. På selve mikrofonen finner man kontroll for gain og en bryter for «drive», som gir herlig rørsaturasjon. Her er også valg for omni eller nyre, men «rumble-filteret» fra rack-REDD.47en mangler.

I stedet for det klassiske treskrinet som studionmikrofoner ofte leveres i, kommer denne i en solid plastflight, som vi får høre lages i Italia. Prisen i statene er blir ca $4500, men så vidt vi vet har ennå ikke importør Prolyd banket denne i Norge – det kommer sikkert an på dollarsituasjonen. Vi vet imidlertid at de har bestilt inn to stykker, og det er bra, for dette er en utrolig morsom mikrofon. Etter å ha tatt opp min egen stemme litt, må jeg si at dette – mikrofonen altså – låter helt i toppklasse. Det skal bli veldig interessant å teste den mot klassiske modeller under mer kontrollerte forhold. Vår venn på standen forklarte villig vekk at da prototypen i fjor vår var på prøving hos Abbey Road satte de den opp på en session med Sting – sammen med U47-en som John Lennon alltid sang i. Man endte til slutt opp med å bruke opptaket fra REDD Microphone, som burde si litt om kvaliteten. Personlig har jeg slitt litt med å se poenget i å preampen inne i mikrofonen, men det gir uten tvil så kort signalgang som er fysisk mulig. Og hvorfor ikke? Det viktigste er uansett at dette låter ekstremt fint.

