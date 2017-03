Ny importør av Martin Guitars

I MP 4 2012 testet vi blant annet Fender Pawn Shop Amps, Line6 Variax JTV-69 og samtlige Lexicon Native klanger. Her er smakebiter på hvordan det kan låte.

Digidesign har ikke ligget på latsiden i det siste ... Under den pågående AES messen lanserte de blant annet ProTools 8

Dette lille og billige lydkortet fra Focusrite er perfekt for den «omstreifende» musikeren, som vil ha en kompakt løsning i laptop-veska.

Legendariske Dave Smith, mannen bak blant annet like legendariske Prophet-5, hviler aldri. Mopho x4 er en Mopho Keyboard med fire toners polyfoni.