Andre artikler Nytt Musikkpraksis! 27.04.2018

Våren er endelig her og med den et nytt MP! Denne gangen har vi noen skikkelige godbiter. Hva sier du for eksempel til et laaangt intervju med Andrew Scheps? Vi har frittet ut lydlegenden om filosofi, arbeidsmetoder og selvfølgelig stilt spørsmålet alle lurer på; hvordan i all verden er det mulig å kutte ut alt det deilige vintage analogstæsjet for å mikse i boksen?!? Joe Satriani har blitt 61 år. Det skulle man ikke tro, verken når man ser ham eller hører han spille. Vi har intervjuet gitarguden om den nye plata «What Happens Next». En av våre egne gitarhelter – Geir Sundstøl – er langt unna de 60, men funderer i sin faste spalte på nettopp det å bli gammal. Når merker man at man er over toppen? Vi har testet Universal Audios nye Arrow UAD-lydkort, Tone City effektpedaler – og vært i Frankfurt. Alt dette og MYE mer i MP2, som kommer til abonnenter neste uke! LEDER MP2: Verdigapet 26.04.2018

Gjennom hele Spotifys levetid har prisen for premium-abonnementet ligget fast (om man da ser bort fra kjemperabatten et familie-abonnement gir). 3. april kunne gründerne høste fruktene og cashe inn. Nye Avid S6L miksere 22.04.2018

Avid er i støtet med sin S6L, og lanserte ikke mindre enn tre nye kontrollflater, ny engine og ny stage i/o i Frankfurt forrige uke. L-Acoustic L-Isa Island 21.04.2018

Når man frekventerer musikkmesser dukker det av og til opp noe man er totalt uforberedt på. Denne «øya» fra L-Acoustic må sies å være nettopp det …