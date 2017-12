Focusrite RED 16line

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 07.11.2017

Focusrite kommer stadig med nye bokser i RED-serien, og siste tilskudd er RED 16line.

Som ellers er lydkvaliteten i ypperste klasse; 118 dB A/D, 121 dB D/A (A-veiet), silkemyke preamper og lav latency. RED 16line har to mikrofonforsterkere, 16 linje inn/ut, 16 kanaler ADAT og 32 kanaler Dante. Tilkobling til datamaskin skjer via Thunderbolt 3, eller Pro Tools HD via DigiLink.

Pris: 29 900,-

Importør: LydRommet

www.focusrite.com