Heisann produksjon!

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 23.04.2017

Denne ukens tre utsolgte Karpe Diem-konserter i Oslo Spektrum var ikke bare en triumf for Magdi, Chirag og deres faste band Something Sally, det var også en real maktdemonstrasjon fra norske utstyrsleverandører.

En sjelden gang kommer disse hendelsene som tar lyd- og lysproduksjon til et nytt nivå, som setter standarden alle skal strekke seg i fortsettelsen. Dette er som regel store, internasjonale eventer på norsk jord, for eksempel åpnings- og avslutningsseremoniene på Lillehammer eller ESC i Oslo i 1996 og 2010. Torsdag 20. til lørdag 22. april sto imidlertid en norsk rap-duo, som i løpet av 15 år har vokst fra Hammersborg fritidsklubb til å selge ut tre stappfulle Oslo Spektrum på rekordtid, for nettop en slik hendelse. Også et crew på om lag 350 personer da – som har jobbet 24/7 i en hel uke. Etter å ha overvært konserten lørdag kveld skjønner litt av hvilken enorm innsats som ligger bak.

Lydkjelleren leverte i samarbeid med Benum en enorm Adamsons-rigg (den største noen gang i Europa?) med bakhøyttalere for surround-effekter. Høyttalerflaten var samlet inn fra firmaer i Norge, Sverige og Tyskland (muligens også noen flere land vi har glemt i farta) og besto av: 30 x E15, 6 x E12, 24 x E219, 72 x S10, 32 x S119, 8 x M15 og 4 x M212. Lydkjelleren/Benum sto også for alt av Shure trådløse systemer til mikrofoner, instrumenter og in-ear, og ikke minst fire Avid S6L-miksere, med dobbelt oppsett på både front og monitor. Om noen i publikum skulle kaste øl ned i en av mikserne, ville den andre sømløst ta over.

Til tross for et imponerende lydanlegg var nok likevel lys-/video-/scene-produksjonen – levert av Bary – det aller mest oppsiktsvekkende disse tre kveldene i Spektrum. Lysmann Sebastian Ekeberg var da også den eneste i crewet som ble personlig takket av Magdi fra scenen. Når man har sett et show av dette kaliberet, skjønner man at det ligger måneder – om ikke år – med planlegging bak. Den gigantiske scenen hadde blant annet integrert «grisebinge», fylt opp med Karpe Diems mest dedikerte fans som levende sceneelementer, swimmingpool i front, flyvende plattform og en lysramme som dekket nesten halve arealet over ståplassene i Oslo Spektrum. Denne ble til slutt senket ned på den siste låten (se nederste bilde).

I MP3 (kommer i juni) har vi en lengre reportasje fra kulissene i Oslo Spektrum.





Hele ramma med lys som henger over store deler av ståplassene i Oslo Spektrum senkes ned …





… og blir en plattform …





… som brukes til scene på den siste låten.





AVID S6L: På front (og monitor) ble det benyttet dobbelt oppsett med Avid S6L, slik at om én av mikserne for eksempel skulle få en øl over seg, ville den andre overta helt sømløst. Fra venstre: Michael Bohlin (Avid), Erik Valderhaug (Lydkjelleren), Kenneth Bjørnland Vadset (Benum) Espen Husby (FOH-tekniker) og Jochen Sommer (Adamson).





BARY: Morten Bakke var i mange år fast FOH-tekniker for Karpe Diem, og var mannen som koblet duoen med backingbandet Something Sally. I Spektrum var han sentral på lyssiden. – «Både jeg personlig og Bary som selskap har en lang historie med Karpe, men på dette nivået blir jo alt uansett business – og da er det utrolig tilfredsttillende å få denne tilliten».





GRISEBRA: Topp stemning i grisebingen.