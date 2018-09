LEDER MP4: EUs opphavsrettdirektiv

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 07.09.2018

12. september er det klart for en ny runde om opphavsrettsdirektivet i EU-parlamentet i Strasbourg. For alle som lager innhold som publiseres på internett, strengt tatt nesten alle utenom Google og Facebook, er det grunn til å håpe at det får gå gjennom noenlunde uforandret.

Onsdag i neste uke gjør EU-parlamentet et nytt forsøk på å stemme gjennom sitt opphavsrettsdirektiv, som har vært under arbeid i flere år. Direktivet er allerede godkjent av kommisjonen og rådet (statsrådene fra de ulike landene), mens parlamentet før sommeren utsatte sin avgjørelse etter massivt påtrykk fra tech-selskapene – med Google og Facebook i front.

Rundt år 2000 vedtok både USA og EU de såkalte «Safe Harbour»-bestemmelsene, som enkelt forklart går ut på at plattformeier ikke kan holdes ansvarlig om brukere laster opp beskyttet innhold. For 20 år siden var dette et nødvendig grep for å hindre at utviklingen skulle stoppe opp, i dag er tekniske løsninger for lengst på plass.

Det er for eksempel ganske lenge siden jeg ikke fikk lastet opp en del egne låter til en showreel på Soundcloud. Jeg fikk da følgende tilbakemelding:

– «Soundcloud har grunn til å tro at dette materialet tilhører Universal Music(eller Sony BMG, Warner etc.)»

Soundcloud hadde helt rett. Sangene var utgitt på internasjonale plateselskaper, som hadde betalt (ofte meg) for produksjonene. Følgelig var det bare plateselskapene som kunne distribuere dem, fair enough.

Dette fant sted i 2010. Åtte år senere later Facebook og Google/YouTube, som ellers konkurrerer om å ligge helt i front av utviklingen, som om ingenting har skjedd. Med «Safe Harbour» i hånd tjener de milliarder (som de nesten ikke skatter av noe sted, men det får være en annen diskusjon) på andres innhold, og gir tilnærmet ingenting tilbake til skaperne.

Om opphavsrettdirektivet går igjennom, vil Artikkel 13 gjøre slutt på dette. Plattformer vil måtte installere et filter tilsvarende det den, i denne sammenheng, vesle tjenesten Soundcloud hadde allerede i 2010. Og, kanskje enda viktigere; De vil måtte inngå lisensavtaler og betale rettighetshavere rimelig vederlag for bruk av innhold.

Det skulle ikke være for mye forlangt, men Silicon Valley-selskaper er ikke kjent for å gi ved dørene. Det må i så fall være til egne aksjonærer, tech-startups som de «svelger» eller lobbyister;

EUs Lobbyregister viser at Google alene brukte 31 millioner Euro (!) i forkant av avstemmingen i parlamentet, som altså endte med en utsettelse. Mye tyder derfor på at det også er gode tider for Brüssels mange tech-lobbyister akkurat når dette skrives, men jeg krysser fingrene for at politikerne ikke lar seg overbevise av dyrekjøpt, billig, retorikk.

12. september vet vi forhåpentligvis svaret.