TEST: Exponential Audio R4

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 16.05.2017

Lexicons tidligere «algoritme-sjef» er svanger med en ny klang-plugin. Denne gangen med karakter, i følge pressemeldingen. Vi sjekker ut R4.

Det har gått fire år siden Michael Carnes, som altså har lang fartstid hos Lexicon, lanserte sitt eget firma Exponential Audio med klangene Phoenix og R2 (se test MP 4/2013). Phoenix gjenskapte realistiske rom, mens R2, i likhet med testkandidaten, tryllet fram «klang med karakter» (les: vintage digital). For ikke lenge siden fikk Phoenix en storebror i Nimbus, R4 er en tilsvarende videreføring av R2.

Phoenix, R2 og Excalibur (se test MP 4/2015) har blitt svært godt mottatt av både publikum og musikkpressen, men det vil være en overdrivelse å si at dette er på grunn av utseendet. De er, for å si det rett ut, jævlig støgge, og det samme må man nesten si om R4. Carnes & co kunne med fordel ha tatt et GUI-kurs hos Universal Audio eller fabfilter, men til tross for manglede ytre skjønnhet er pluggene enkle i bruk.

R4s kontroller for mix, predelay- og reverb-time, trim, tre bånds EQ (med omfattende filtervalg og modulasjon per bånd) og temposynk er alltid tilgjengelig i plugin-vinduet. Seks faner tar deg til henholdsvis Attack, Tail, Early, Warp, Chorus og Gate og gjør det enkelt å tilpasse klangen slik du ønsker.

Som vanlig har Michael Carnes lagt med en rekke finfine presets, og disse manøvrerer du enkelt i ved hjelp av keywords og browser. Jeg vil si at det låter som gammel Lexicon, på en ny måte. Og i fall du skulle være i tvil, for de aller fleste vil dette utelukkende oppfattes som positivt. Både korte ambiens-klanger, rom, plater og lange haller har den feite, dyre, lydkarakteren som en gang kun var tilgjengelig i grisedyre bokser fra klangspesialisten. Og AMS, og digitalklangene til EMT.

Phoenix og R2 har etter hvert kommet i surround-versjoner, og det er vel ikke helt utenkelig at det samme kan skje med Nimbus og R4. Da vi kommuniserte i forkant av testen, ba i alle fall Carnes meg hilse hans gode venn Morten Lindberg.

MP MENER

Enten det dreier seg om EDM, skranglepop eller ballader, har dagens popmusikk mer klang enn på lenge, og R4 er et glimrende verktøy for å få miksene dine til å låte riktig. Så får det heller være at utseendet er så som så …

PLUSS

Superduper klang

Masse fine presets

Enkel å skru på, tross avanserte muligheter

MINUS

Vinner neppe noen skjønnhetskonkurranse

Ingen undo-buffer

Mangler A/B innstilling

FAKTA

Plugin

Pris: $299, bundlet med Nimbus $459

Systemkrav: Windows 7/8/10, Mac OS X 10.8 eller senere

Formater: AU, VST AAX 32/64 bit.

www.exponentialaudio.com







