Aalberg Audio på NAMM

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 01.02.2017

De siste årene har Trondheim-selskapet Aalberg Audio vært et fast innslag på musikkmessene i Los Angeles og Frankfurt. Vi tok en prat med gründer Rune Aalberg Alstad for å sjekke ståa.

– Hvordan går det?

– Jo takk, bare bra. Det har vært en god messe så langt, med mange fine møter og bra tilbakemeldinger på produktene våre. Vi møtte for eksempel Kemper i går, og de visste godt hvem vi var.

Aalberg Audio har fått mye skryt i internasjonal musikkpresse for sine innovative effektpedaler. Disse kan styres fra gitaren med den lille, trådløse fjernkontrollen Aero AE-1. Tunge publikasjoner som Guitarplayer og Premier Guitar har skrevet om Aalberg, men til tross for mye god omtale og distribusjonsavtale med den største grossisten i USA, er det utfordrende å etablere seg i et internasjonalt marked:

– Det er ikke til å stikke under en stol at salget av effektpedaler ikke har gått så bra som vi hadde håpet. Dette er jo en ganske kostbar pakke, en boks med fjernkontrollen kommer på rundt 4 000,- kr. Et problem kan selvsagt også være at vi henvender oss mot et relativt konservativt marked, he-he.

– Gitarister er ikke så interessert i innovasjon?

– Jo, vi mener fortsatt de er det, men i fortsettelsen nå vil vi nok tilnærme oss noe annerledes. Vi setter mye inn på svitsjen Moon MO-1 som vi har en prototype på her.

Rune viser oss en liten boks som kan programmeres til å sende ulike kontrollsignaler, slik at du kan styre kanalsvitsjing, effekt bypass, tap tempo med mer på eksisterende gitarutstyr. Alt kontrolleres – selvsagt – trådløst fra Aero AE-1.

– Moon kan ha både USB og MIDI ut, slik at den også kan kontrollere software, for eksempel bytte scener i Ableton Live, starte/stoppe Logic, kontrollere plugin-parameter – eller hva som helst.

– Dette er jo kanskje interessant for flere enn gitarister?

– Jeg skulle tro det, men vi er litt usikker på hvor mye vi skal kommunisere akkurat det. Vi har investert mye i å være et «gitarselskap», og en annen retning vi sjekker litt videre på nå, er å selge/leie ut teknologien vår til andre aktører. Vi har patent på trådløs kontroll av effektpedaler, og tror dette er noe de større merkene snart får øynene opp for. Vi har foreløpig snakket mest med «high-tech»-selskapene i bransjen, men kommer til å gå litt breiere ut framover.

– Vi så at du la ut bilde av deg og Marshalls R&D Coordinator på Facebook?

– Ingen kommentar, smiler Rune.

– Alt jeg kan si er at vi jobber med flere interessenter. Jeg håper bare vi klarer holde oss flytende over litt mer tid. Du kan godt skrive at om det finnes en gitarinteressert investor der ute, så må han bare ta kontakt for å bli med på fortsettelsen av et norsk gitareventyr, sier gründeren og gliser lurt.



www.aalbergaudio.com