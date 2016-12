LydRommet valgt som leverandør av utstyr for dB-logging

Andre artikler Vinn Fender C-60 akustisk gitar eller Cubase Pro 9! 21.12.2016

Les mer 10. januar trekker vi to heldige vinnere av Fender C-60 akustisk gitar og nye Cubase Pro 9 blant våre abonnenter! Er du en av disse er du automatisk med i trekningen, og er du ikke kan du bli det ved å starte abonnere i dag! Vinnere annonseres her 11. januar. Spectrasonics Keyscape 18.12.2016

Les mer Selv på en ganske kjapp nett-tilkobling tar det noen timer å laste ned Keyscape. Det er stort sett det eneste negative å si om Spectrasonics nye softinstrument som vi tester i siste Musikkpraksis. Slik bruker du Facebook for å promotere din musikk 14.12.2016

Les mer I del 3 av vår serie om egen promo tar vi for oss hvordan du kan bruke sosiale medier for å nå flest mulig med din musikk. DiGiGrid hos Procom 12.12.2016

Les mer DiGiGrid byr på nettverksløsninger med i/o, preamper og DSP-kraft, beregnet på både studio og live. De som bruker systemet skryter hemningsløst, mens andre klør seg i hodet for å få inne ut hva det egentlig er. Vi dro til Drammen for å finne det ut.