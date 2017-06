Leder MP3: «Without you»

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 02.06.2017

Det har blåst frist rundt forslaget til ny åndsverkslov, som nå er utsatt til høsten. Historien kan lære oss mye om hvordan lovteksten ikke bør være, mener redaktør Ole Henrik Antonsen i denne utgavens leder.

«Can´t live»

I 1970 ga bandet Badfinger sitt album numme to, «No Dice», med moderat suksess. Plata skulle senere bli berømt for låten «Without you», men i starten fikk siste spor på side A lite oppmerksomhet. Låtskriverne, Pete Ham og Tom Evans, hadde heller ikke mye tro på sangen, som var blitt til ved å spleise et vers fra en av Hams kasserte låter med et refreng fra en av Evans.

Ham og Evans skulle imidlertid snart få erfare hvilket potensiale som lå i sangen. Da Harry Nilson ga den ut året etter ble den umiddelbart en kjempehit. «Without you» toppet salgslistene på begge sider av Atlanteren, med fire uker på førsteplass i USA og fem i UK.

Normalt sett ville dette vært svært gode nyheter for komponistene, men ikke for Ham og Evans. Deres manager Stan Pooley, siden kjent for å være en notorisk kjeltring, hadde overtalt dem til å overføre rettighetene for «Without you» til resten av bandet – og seg selv.

I Europa har vi lenge hatt lovgivning som ville umuliggjort Pooleys stunt. Forslaget til ny åndsverklov, som det har blåst friskt rundt i vår, ville ha endret dette. Kulturminister Linda Hofstad Helleland, med uttalt intensjon om å ivareta opphavernes inntekter på en bedre måte, ignorerte et usedvanlig samstemt kulturfelt, og lyttet i stedet til produsentsektoren med TV2, Discovery etc i front.

Det er helt uforståelig.

En opphaver vil nesten uten unntak være svakeste part i møte med sterke kapitalkrefter, til tross for at TV2 og Discovery oppskriftsmessig hevdet det motsatte i sine høringssvar til første lovutkast. Det var ganske komisk, mest av alt flaut, å se statssekretær Bård Folke Fredriksen argumentere for innstrammingen i loven med at – «dette gjelder kun der ikke noe annet er avtalt».

I Norge har vi mange lover som beskytter den svake part, av og til også mot seg selv. En 17-åring må ikke få muligheten til å skrive fra seg alle rettigheter til det som senere kan vise å være hans eller hennes livs viktigste verk, som Ham og Evans gjorde. Vi trenger derfor en åndsverklov som preseptorisk – ufravikelig – beskytter opphaveren, på samme måte som arbeidsmiljøloven ivaretar arbeidstakeren. Heldigvis innså partiene på Stortinget dette. De forkastet først den omstridte §71, for deretter å utsette hele lovbehandlingen til høsten.

Pete Ham begikk selvmord i 1975, som en blakk og bitter mann. Etter en opprivende krangel om rettighetene til «Without you» med Badfinger-gitarist Joey Molland, valgte også Tom Evans å ta sitt eget liv i 1983. Om de to hadde opplevd sine 48-årsdager i 1995, ville de sett sin største låt få enda mer suksess i Mariah Careys versjon, og at ASCAP feiret den som en av historiens 50 mest spilte.

Det er rart å tenke på at komponistene av sangen som Paul McCartney skal ha omtalt som – «the killer song of all time», ikke skjønte hvilken skatt de satt på, men slik er det faktisk ganske ofte med åndsverk.

Nettopp derfor er det så viktig å beskytte det.





Ole Henrik Antonsen

Redaktør, Musikkpraksis