Den største samlingen mennesker vi så inne i messehallene, var da Adamson Systems holdt pressekonferanse på tirsdag. Tre nye høyttalere ble presentert.



Det kanadiske merket seiler åpenbart i medvind og har nettopp utvidet fabrikken, hvor alt produseres in-house; Elementer, strekking av kevlar, dreiing av magneter og snekring av kasser. På pressekonferansen var det fokus på dette, samt en del om filosofien bak produktene og hvordan merket bygges internasjonalt. Og så ble det selvsagt snakket en del om de nye produktene.

IS7 er en toveis fullrange kasse for line array med to ND7-X4 Low-mid drivers og en NH3 1.4” HF-drivere. Den spiller fra 80 Hz til 18 kHz og har en max peak SPL på 138 dB. IS118 er en kompakt sub, med et 18” ND18-S Kevlar Neodymium element med 4” voice coil, som gjør at kassa tåler 3200W effekt i peak. IS118 spiller fra 35 til 80 Hz og har 137 dB SPL i max peak. Spesielt for denne lille subben er at man har montert «høyttalergrill» også på baksiden, slik at det ser rent og pent ut i større oppsett hvor noen av kassene snus. Til sist viste man fram en ny

boks i S-SERIES – S10n – en longthrow-utgave av S10, med 80 grader horisontal og 10 grader vertikal spredning. Utover dette skal spesifikasjoner være rimelig identiske.

På standen traff vi også Benums produktansvarlige Kenneth Bjørnland Vadset. Han kunne rapportere stor fremgang for merket, også i Norge:

– Adamson er et veldig fint merke å jobbe med. Når produktene er så bra, er det enkelt å drive salg. Jeg har jo hatt riggen vår en god del med ute på jobb selv, og tilbakemeldingene er veldig gode, forteller den profilerte lydteknikeren.

