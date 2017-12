Flea Fet 47 og 48

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 13.12.2017

Flea kommer med fet-utgaver av U 47 og U48.

Flea Microphones er håndbygde hi-end mikrofoner fra Slovakia, kjent for sine svært eksakte og nøyaktige kloner av klassiske Neumann- og AKG-mikrofoner. Med FET 47 og FET 48 sier selv at lydkvaliteten er meget tett på U47 og U48, men med litt lavere egenstøy enn hva som er vanlig i rør-mikrofoner. Flea Fet 47 har to karakteristikker: nyre og omni, mens Flea Fet 48 har nyre og åttetall. Deres egenutviklede FET-transistor er designet for å lyde som en Flea 47/48 med et EF12 rør.

Pris 20 590,- inkl. mva

Importør: Studiolyd Distribusjon AS.