L-Acoustics P1

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 08.04.2017

P1 er en ny høyttalerprosessor fra L-Acoustics, som også er beregnet på tredjepartsprodukter.

P1 har 16 innganger og 12 utganger på forskjellige protokoller; Analoge tilkobling, AES/EBU, AVB input og fire mikrofoninnganger som kan brukes til målemikrofonene. P1 snakker med L-Acoustics eksisterende systemer og gir deg mulighet til innmåling av systemet sammen med et lite plugin for softwaret LA Network Manager. Prosessoren har mye matrisefunksjoner og kan brukes som front end matriseboks, for eksempel på festivaler, med en eller flere miksere påkoblet. P1 er også tenkt for å kunne brukes med andre høyttalermerker enn L-Acoustics, du vil da kunne gjøre Equalizing og delay-allignment ved hjelp av LA Network Manager.

Importør: Scandec Systemer

www.l-acoustics.com