Andre artikler Focusrite Clarett på Windows Thunderbolt 30.12.2016

Les mer Focusrite har lansert Windows Thunderbolt-driver til Focusrite Clarett lydkort. Allen & Heat Qu-SB 29.12.2016

Les mer Qu-SB er en kompakt digitalmikser med lyd-interface, utviklet for iPad kontroll, som gjør at brukeren kan mikse fra hvor som helst i lokalet. Pro Tools S6 versjon 3.5 28.12.2016

Les mer Avid har sluppet en ny versjon av operativsystemet til S6. Vinn Fender C-60 akustisk gitar eller Cubase Pro 9! 21.12.2016

Les mer 10. januar trekker vi to heldige vinnere av Fender C-60 akustisk gitar og nye Cubase Pro 9 blant våre abonnenter! Er du en av disse er du automatisk med i trekningen, og er du ikke kan du bli det ved å starte abonnere i dag! Vinnere annonseres her 11. januar.