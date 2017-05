TEST: UAD SSL 4000 E

Billig og bra er stikkordene for Rolands nye FP-30. For en veiledende prislapp på 5 818,-, får man et fullblods stage- eller hjemme-piano.

En gjeng med svenske nerds, langt oppe i tredveårene, har laget et lite keyboard som har vakt stor oppsikt på diverse nettforum i det siste. Her forklarer en av dem litt om deres nye Operator-1, sannsynligvis den første synthen i verden med innebygget radiomottaker;-)