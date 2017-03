TEST: Native Instruments Komplete 11 Ultimate

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 27.02.2017

En ny versjon av Native Instruments alt-i-ett-pakke – Komplete – er her. I MP 1 2017 finner du omfattende test av storebrorutgaven Ultimate, her er et utdrag.

Denne gangen kommer Komplete i tre utgaver; Select, Regular og Ultimate. Førstnevnte er en «entry level-utgave», som følger gratis med Maschine eller Kontrol-keyboardene. Den inneholder 11 produkter: Massive, Reaktor Prism, Scarbee Mark 1, Solid Bus Comp, Drumlab, The Gentleman, Vintage Organs, Monark, Retro Machines Mk2, West Africa og Replika. Dette gir rundt 2 500 lyder og 25 GB lyddata for 1 195,-, i følge Native Instruments en besparelse på ca 80% kontra å kjøpe produktene separat.

Jeg tipper likevel at mange av MPs lesere fristes mer av Regular eller Ultimate. Standardutgaven har nå 45 produkter, drøyt 13 000 lyder og 155 GB samples. Til sammenligning har Ultimate som koster det dobbelte 87 produkter, mer enn 18 000 lyder og 500 GB data. Tidligere har bare Ultimate blitt levert på egen disk, men nå gjelder dette, naturlig nok, også regular. Det er imidlertid ikke mulig å kjøre samples direkte fra disse diskene; en installering må til.

Dette gjøres nå ved hjelp av Native Access, som har erstattet det gamle Control Center. Det nye programmet utfører de samme oppgavene, og fungerer som installasjonssentral, som til enhver tid holder alt oppdatert og autoriseringspunkt. Ved behov er det enkelt å velge ulike måldisker for plugin- og content-data.

OVERBLIKK

Byggeklossene i Komplete heter fortsatt Kontakt, Reaktor og Guitar Rig. På synthsiden henger Massive, Absynth 5 og FM8 stadig med, men det begynner å bli en stund siden disse fikk oppdateringer som var verdt å snakke om. Plugin-utvalget er identisk med Komplete 9/10 (Ultimate) og består av et greit utvalg tradisjonelle effekter som EQ (Advanced, Passive, Solid), kompressor (Vari Comp, Solid Bus Comp, Solid Dynamics, VC76, VC 2A, VC 160) og klang (RC48, RC 24, Reflektor.) Disse er etter undertegnedes mening helt greie, men ikke noe mer. Faktum er vel at de fleste DAWs byr på minst like gode medfølgende plugger i grunninstallasjonen. Da er de spesialiserte «DJ-effektene» som The Finger, Traktor´s 12, The Mouth etc straks mer interessante.

Kontakt foreligger nå i versjon 5.6, og i løpet av de siste oppdateringene har det kommet til en del fine funksjoner. For eksempel har GUIet fått en make-over og instrumentene kan nå vises i opptil 1000 x 750 pixels. Det har blitt mulig å legge inn egne bilder som bakgrunn i instrumentenes skjermbilde (wallpapers). I tillegg til det rent estetiske, kan dette være fint for å merke instrumenter med ulike farger for å holde oversikt i et stort «rack». I følge manualen skal det ligge ved en del ferdige «skins», og noen av de nye instrumentene vises med forskjellig farge i diverse reklamemateriell fra NI. I min Kontakt, som var oppdatert til siste versjon, glimret imidlertid fabrikk-wallpaperne med sitt fravær. Det var dog ingen problem å legge inn egne jpg-filer som bakgrunner.

NYE SAMPLEDE INSTRUMENTER

Den avdelingen som har vokst mest i Kompletes senere utgaver, er uten tvil samplede softinstrumenter for Kontakt. Komplete 11 er intet unntak i denne trenden. Symphony Essentials er en samling orkesterinstrumenter bestående av Woodwind Solo, Woodwind Ensemble, String Ensemble, Brass Solo og Brass Ensemble. Hver av disse har tilhørende instrumenter etter type, og samlede ensembler. GUIene er like og veldig enkle, med en stor pott i midten som justerer «dynamics» fra 0 til 100%. Dette er en kontroll på hvor kraftig instrumentet «spilles». Fire slidere justerer attack, release, tightness og vibrato. Artikulasjon justeres med keyswitcher (tangenter som ligger utenfor instrumentets «range» benyttes for å veksle modus, mens man spiller). Du kan velge mellom «solo» eller «duett», samt justere legato-response med en fader. En egen arpeggiator-seksjon finnes også.

Jeg synes Symphony Essentials låter meget bra. De er svært anvendelige, og enkle i bruk. Om man skulle si noe negativt om disse instrumentene, er det kanskje litt mye klang i grunnlydene. Dette er strengt tatt sjelden et problem, men i så fall lar det seg løse ved hjelp av release-kontrollen som «tørker» fint opp. Og apropos skins, så vises disse instrumentene med mørkere (og finere) layouts i NIs demoer og reklame. Hos meg minnet GUIene mest om de medfølgende lydene i Kontakt 2 og 3, som visuelt sett ikke er et kompliment.

Emotive Strings føyer seg inn i en rekke «animerte strykeinstrumenter», som for øvrig består av Action Strikes og Action Strings. Disse lar deg spille inn ganske realistiske strykekomp bare ved å holde akkorder på keyboardet. Dette er sikkert vel og bra for mange, for egen del må jeg innrømme at jeg ikke har benyttet Action-instrumentene spesielt mye siden de kom inn i Komplete, og mistenker at Emotive Strings kommer til å lide samme skjebne.

Derimot kommer jeg garantert til å ha mye glede av Session Guitarist Strummed Acoustic. Denne gir alle tenkelige varianter av strummede kassegitarer. Trykk ned en enkelttone eller akkord på keyboardet, velg pattern – og kjør i vei. Det låter forbasket bra, og sikrer umiddelbart leirbålfølelsen. Se opp for Strummed Acoustic i lettbeinte EDM-hits fram mot sommeren.





Ønsker du deg særpreg og litt «verdenslyd», kan det være verdt å sjekke ut India. Dette instrumentet føyer seg inn i Discovery Series, som fra før inneholder Cuba, West Africa og Blainese Gamelan. Som navnet tilsier skal vi østover; her er det indiske instrumenter og trommer som gjelder. Det hele er godt organisert i Ensembles, Percussion og Melodic, som gjør det enkelt å finne fram. Lydkvaliteten er høy, og personlig synes jeg disse produktene er blant de aller beste i Komplete Ultimate.

Et av de største (i mengde samples) instrumentene i Komplete 11 Ultimate er Una Corda, et piano som i bruk ligger litt i gata til The Giant. Grensesnittet er veldig enkelt, men ved hjelp av kraftige parameter på «overflaten» og smarte menyer, kan du i løpet av få håndgrep forandre lyden i stor grad. Du kan for eksempel endre stoff på hammerne, justere mekanisk støy til minste detalj, endre tonal karakter, klang, legge til reversert lyd i parallell, legge på tape-simulering og mye, mye mer. Una Corda er nok min favoritt av Komplete 11 Ultimate-nyhetene.





Resten av testen av Komplete 11 Ultimate finner du i MP 1 2017, som er hos abonnenter nå – og i salg hos bladforhandlere i neste uke.

