Andre artikler Farvel til Voyager XL 28.03.2017

Les mer For halvannet år siden la Moog Music ned produksjonen av den vanlige Voyager-utgaven. Nå er det også slutt også for storebror Voyager XL. bx_subsynth 21.03.2017

Les mer Plugin Alliance/Brainworx lanserer plugin av klassisk dbx-prosessor. Exponential Audio R4 17.03.2017

Les mer Lexicons tidligere «algoritme-sjef» lager nå plugins under navnet Exponential Audio. Nå er han svanger med et nytt produkt; R4. UAD 9.1 14.03.2017

Les mer I kveld lanserte Universal Audio versjon 9.1 av UAD-softwaret, med nye plugins av SSL, Moog, OTO og Fuchs gitaramp – samt en dbx 120XP emulering i Brainworx bx_subssynth.