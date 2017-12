Antelope Audio Edge og Verge mikrofoner

Relaterte artikler Blue Bottlerocket Stage One & Two 11.10.2008

Les mer Blue lanserte nye mikrofoner under AES messen i forrige uke NAMM 2012 Bass Dag 3 21.01.2012

Les mer På Fender-standen er det som vanlig et yrende liv. Her kommer det stadig nye produkter og forskjellige artister har showcaser på scenen. På bassfronten er det de to nye bassene i serien “Selected” som pirrer smaksløkene. Sounds of Soul 26.03.2014

Les mer Steinberg har sluppet en ny samling lyder til Retrologue synthen – og vi skal bakover i tid. Alto Lynx 124 UM 17.04.2010

Les mer Dersom du er ute etter en prisgunstig liten mikser med mange funksjoner har kanskje Alto løsningen for deg.