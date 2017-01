Barefoot Footprint 01

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 22.01.2017

Det er ikke så mange som lanserer en «billigmonitor» til nesten 40 000,- NOK paret, men så er det ikke så mange selskaper som Barefoot Sound heller …

Barefoot har hatt stor suksess med sin Micromain-serie, kanskje særlig MM27. I følge importøren finnes det over 20 par av disse i Norge, men som følge av den svake krona har salget gått treigere de siste par åra. Og når når et par MM27 koster 110 000,- NOK, er jo et par Barefoots – altså nykommerne Footprint 01 – til under 40 k, reine skjære røverkjøpet!

Footprint 01 er treveis, med to 8-toms woofere plassert på hver sin side av kassa, på sedvanlig Barefoot-måte. Klasse D forsterkeren yter totalt 650 W til low/high (det deles passivt mellom mellomtone og diskant) og monitorene kommer med «Barefoot-svitsjen» som lar deg velge mellom fire modus som simulerer helt ulike lyttinger; Hi-fi (litt hengekøye), Neutral, Old School (NS-10) og Cubes (Auratone). Vi fikk en liten demo på standen, og så langt det lar seg gjøre å vurdere høyttalere i NAMM-miljøet (det gjør det strengt tatt ikke), virker dette veldig lovende; Footprint 01 låt «typisk Barefoot».

www.barefootsound.com