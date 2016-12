DiGiGrid hos Procom

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 12.12.2016

DiGiGrid byr på nettverksløsninger med i/o, preamper og DSP-kraft, beregnet på både studio og live. De som bruker systemet skryter hemningsløst, mens andre klør seg i hodet for å få inne ut hva det egentlig er. Vi dro til Drammen for å finne det ut.

Anledningen var at Procom, som har agenturet på DiGiGrid, inviterte til møte med produktspesialist Dan Page fra DiGiCo. Her fikk vi se mer eller mindre hele sortimentet av bokser, og en god innføring i systemet.

– Vi har nok vært litt for ivrige til å fortelle om alt de kan brukes til, uten å fokusere på kjernefunksjonene, starter Page.

– Lar det seg gjøre på tre setninger?

– Jeg prøver: DiGiGrid er nettverksbaserte lydkort med veldig lav latency og gode preamper. En del av boksene har innebygget DSP, men ikke alle. Du kan starte med én boks og bygge ut ved eventuelt behov, alt du trenger å gjøre er å hooke på flere bokser på nettverket. Sentralt i det hele er proff lydkvalitet. Var det greit?

Dette var strengt tatt fire lange setninger, men dette er den mest effektive introduksjonen av DiGiGrid jeg har hørt så langt. Vi skal jobbe oss gjennom del for del.

RACK SERIES

Lyd over nettverk ligger i tiden, og Dante er vel den mest brukte protokollen. DiGiGrid har likevel valgt en egen løsning, Page forklarer hvorfor:

– Vi har anstrengt oss hardt for å gjøre lyd over nettverk så enkelt som overhodet mulig. Dante er veldig bra, men krever inngående kunnskap om hvordan nettverket skal settes opp, om det skal fungere med optimal latency. Brukervennlighet og lav latency har sammen med lydkvalitet vært det viktigste, helt fra vi startet DiGiGrid.

– Derfor måtte dere ha et eget system?

– Ja. Vi tilstreber at lyd over nettverk skal være like enkelt som å plugge i et USB-, Firewire- eller Thunderbolt-lydkort. Med DiGiGrid trenger du ikke tenke på IP-adresser eller noe annet. Alt du må gjøre er å koble en Cat-kabel mellom computer og interface, så er du i gang. Ønsker du å ekspandere? Da er det bare å hekte på en boks til.

– Fortell litt om de ulike boksene?

– Vi deler rack-serien opp i «Native» og «Pro Tools». Førstnevnte er de frittstående lydkortene IOC, IOS og IOX. IOC, hvor C-en står for «Control Room», er en 1U boks med 8 kanaler analog i/o, 2 mikrofon-preamper, 16 kanaler AES/EBU, 8 ADAT i/o og 2 hodetelefonutganger. IOS, her står S for «Server», er 2U høy og kommer med 8 analoge i/o med mikrofon-preamper på alle innganger. Du kan velge mellom AES/EBU eller S/P DIF og den har 2 hodetelefonutganger. Som navnet antyder har IOS innebygget DSP-server (se lenger ned). Så har vi IOX stående inne i trommeboksen der, sier Dan og peker gjennom glasset i Procoms demostudio.

– Hva er det?

­– Det er en boks med 12 innganger og 6 utganger. Samtlige innganger har preamper og den har 4 hodetelefonutganger. Det betyr at i en 1U rackenhet har du alt du trenger for å spille inn trommer – eller et lite band. Den eneste koblingen mellom studio og kontrollrom er en nettverkskabel. Alle nivåer i preampene og hodetelefonmiks settes direkte fra kontrollrommet.

– Hva har dere i «Pro Tools-kategorien»?

– Der finner vi DLI og DLS, med to DigiLink-porter hver. Det betyr at man kan koble 64 i/o fra Pro Tools hardware til DiGiGrid. For eksempel kan du hekte deg på Pro Tools HD-, HDX- eller HD Native-kort – og så gå videre til DiGiGrids interfacer. Eller du kan gå andre vei og bruke Avids interfacer med en hvilken som helst computer eller DAW. Dette gjelder selvfølgelig også DigiLink-kompatible interfacer som for eksempel Lynx Aurora. Mange sitter på et gammelt 192-interface som de ikke får brukt til noen verdens ting – her er en løsning som funker for disse. Forskjellen mellom de to modellene er at DLS har innebygget DSP-server.

FULL FLEKSIBILITET

DiGiGrid kontrolleres av softwaret Soundgrid Studio. Her kan du konfigurere systemet akkurat slik du selv ønsker.

– Produktene våre har som sagt svært mange bruksområder, men vi mener likevel at vi har greid å få til et veldig oversiktlig system. Ved hjelp av programmet kan du enkelt rute og koble om alt som er tilknyttet nettverket. Her finnes også en egen mikser.

– Kan flere computere dele samme i/o?

– Ja, la meg vise deg.

Dan demonstrerer hvordan han enkelt bruker samme i/o i studiomaskinen med Pro Tools, som på laptopen med Logic.

– Dette kan jo ha ulike bruksområder. Man kan speile to systemer; for ekstra sikkerhet på viktige liveopptak, eller for å splitte signalet mellom opptak og FOH. Soundgrid Studio kan brukes for å dele i/o mellom flere rom i større studiokompleks, eller man kan spille multikanal-lyd mellom ulike plattformer. Dette er stadig aktuelt, for eksempel er det mange som liker å bruke Maschine eller Live som et eget «instrument» inn mot Pro Tools. Med dette systemet kan programmene avvikles på to forskjellige maskiner. Soundgrid Studio videresender lyd og holder programmene i synk.

Mens DiGiGrid generelt er svært fleksibelt, kan man enn så lenge bare kjøre én DSP-server om gangen:

– Softwaret programmeres av Waves, og de er klar over denne begrensningen og jobber med en løsning som forhåpentligvis er klar om ikke så lenge, sier Dan mens han peker på Server-kolonnen i programmet med tre tomme slotter.

– Det gledelige er at stadig flere plugin-tilbydere slutter seg til oss. Vi har nå fått med Plugin Alliance og Flux. Sonnox har klare en del plugger, mens resten er like om hjørnet. Snart kommer også PSPs plugger i DiGiGrid-format. Vi benytter vanlige Intel-prosessorer i DSP-serverne våre, slik at om lag 80% av kildekoden er ferdig skrevet når pluggene foreligger i de vanlige formatene. Vi har stor tro på at vi snart får enda flere med.

DSP-SERVER

En del av DiGiGrid-konseptet er altså DSP-kraft. Mens behovet under miksing nok har blitt gradvis mindre med jevnt kraftigere computere, etterspørres DSP stadig oftere under opptak:

– Plugins blir bare bedre og bedre. Mange tracker i dag med software som eneste «outboard». Problemet, om du ikke sitter på et Pro Tools HDX-system, er at straks du skal inn og ut av en DAW, må du forholde deg til buffere – som gir forsinkelse. Vi unngår problemet med å legge DSP før signalet går inn i DAWen.

– På samme måte som UA Apollo?

– Det stemmer. Og det eneste som er dumt med denne løsningen, er at man må operere en lyttemiks utenfor DAW-miljøet. Det er irriterende å måtte gå inn og ut av to miksere hele tiden, mute og un-mute sporene – ettersom du spiller inn eller lytter. Vi har laget et eget «rack» med inntil 8 plugins som styres inne fra DAWen, og rosinen i pølsa er en funksjon som automatisk åpner og lukker sporene i de to mikserne ved opptak.

– Hvordan?

– Dette bestemmes av om du klargjør sporet for record eller ikke, og det er mulig å gruppere dette – for eksempel på alle trommesporene.

– Hvilken latency opererer dere med?

– På 96 kHz har vi 2 millisekunder gjennom 8 plugins, det er svært nært «ingenting».

CUBE SERIES

DiGiGrid lanserte tidligere i år «Cube Series», en serie mindre og enklere bokser. I likhet med resten av porteføljen kobles også disse til over nettverk, og kan inngå i et større system.

– Dette er mindre enheter, men kvaliteten i alle ledd er den samme som i de proffe boksene; Preamper, konvertere og hodetelefonforsterkere er identiske. Den eneste forskjellen er at preampene her ikke kan fjernstyres. Siden Cubene er beregnet på «personlig bruk» og fordi vi ønsket å gjøre dem tilgjengelig for flest mulig, kuttet vi et lite hjørne her.

Les mer om DiGiGrid i siste Musikkpraksis, som er ute nå.

Dan Page med mer eller mindre hele DiGiGrid-utvalget i ProComs demostudio.