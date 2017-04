EAW Radius RSX 12M

Relaterte artikler Dave Smith Instruments Pro 2 23.06.2014

Les mer I helga slapp Dave Smith Instruments nyheten om Pro 2. Tilsynelatende kan det se ut som en monoutgave av Prophet 12, men i følge sjefen sjøl er dette et instrument som står stødig på egne bein. Flux versjon 3 04.02.2013

Les mer Bruker du Flux plugger kan du å glede deg over at versjon 3 endelig er klar – med støtte for 64-bit og AAX. Lys Lyd og Bilde 2007 21.01.2007

Les mer Snart braker det igjen løs i Oslo Spektrum. MP er på plass! Allen & Heat Qu-SB 29.12.2016

Les mer Qu-SB er en kompakt digitalmikser med lyd-interface, utviklet for iPad kontroll, som gjør at brukeren kan mikse fra hvor som helst i lokalet.