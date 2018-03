LEDER MP1: Popkongene

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 26.02.2018

Hvem er Norges popkonge, spør redaktøren seg i denne utgavens leder – mens han lurer litt på om vi ikke har intervjuet begge de to heteste kandidatene.

Hvem er Norges popkonge?

Et kjapt google-søk på frasen gir nærmest utelukkende navnet til hovedoppslaget i dette nummeret som svar; Morten Abel. Men mon tro om ikke også vårt andre intervjuobjekt – Pål Waaktaar-Savoy – kvalifiserer til tittelen?

Jeg synes det.

Mye skiller de to. Mens Abel er den klassiske popstjerne-posøren som vil ha og tar oppmerksomheten, har aldri Waaktaar vært spesielt komfortabel i rampelyset. Det er et paradoks at mannen som åpenbart liker seg best bortgjemt i ett av sine studioer, oppsøker begivenhetenes sentrum, igjen og igjen.

Men det er også mange likhetstrekk mellom Abel og Waaktaar. Begge er født på starten av 60-tallet. De har levert hits og klassikere med diverse bandprosjekter gjennom fire tiår (!) Kanskje er både Abel og Waaktaar forbi sine største kommersielle «platesuksesser», men jeg tørr ikke sette penger på akkurat det …

Begge to har gang på gang bevist at de aldri kan avskrives. Og til tross for begge er nærmere seksti enn femti, jobber de hardere enn noensinne.

– «Jeg har ikke noe valg», sier Abel. Det tror jeg strengt tatt ikke Waaktaar har heller.

Sånn er det med konger. De er født til sitt embete.

Ole Henrik Antonsen

Redaktør, MP