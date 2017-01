Behringer Deepmind 12

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 23.01.2017

Det siste året har det vært mye buzz på ulike nettfora om Deepmind 12, Behringers nye analog-synth. På NAMM ble den vist fram, tilsynelatende helt ferdig.

Det dreier seg om en 12-voice synth med 100% analog signalbane, dog digitalt kontrollert. Man har tatt utgangspunkt i brukergrensesnittet fra Rolands gamle Juno 6/60/106-synther, særlig i filter- og envelope-delen. Som i de gamle Junoene finnes det høypassfilter i tillegg til LPF, og en felles envelope brukes til både amp og filter. I filterseksjonen kan man ved hjelp av slidere bestemme påvirkning fra envelope, LFO og keyboard. Oscillatorene kalles DCO og har sagtann og firkantpuls – akkurat som i Rolands legendariske synther fra tidlig 80-tall. Der disse skiltet med bare en oscillator og LFO har Behringer doblet dette – i likhet med polyfonien. Det finnes også en arpeggiator/stepsequenser ombort. Et sort/blått display, som minner meg mest om min gamle Roland W-30 sampler fra starten av 90-tallet, gir til tross for sitt kjipe utseende god informasjon og ekstra kontroller som ikke finnes på frontpanelet. Jeg skal innrømme at jeg er såpass utstyrssnobb at denne synthen ikke har interessert meg i særlig grad, all hypen til tross, men etter å ha prøvd den er jeg faktisk en smule imponert. Det låter bra og Deepmind 12 er befriende enkel i bruk.

Synthen er i salg i amerikanske nettbutikker, men det er litt uklart for meg hvorvidt dette bare er en bestillingskø. Den norske importøren vil ikke si noe om levering, klok av skade etter tidligere Behringer-lovnader. Selskapet er ikke kjent for å kunne stilles klokka (eller kalenderen etter). 12 voice analog til rundt 10 000,- NOK er helt utrolig. Man kan selvfølgelig sette spørsmålstegn ved hvordan Behringer klarer dette, og undres (eller ikke) over hvilken kvalitet som brukes i komponenter og loddinger. En viktig del av Rolands suksess med sine Juno-synther var jo, i tillegg til at de var billige, nettopp at de var så driftssikre. Om Behringer klarer det samme, sitter de på en vinner.

Importør: Luthman

www.music-group.com