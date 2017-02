Norsk Instrumentmakerforening

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 14.02.2017

Rundt om i kongeriket finnes det mange instrumentmakere, og et knippe av de mest aktive har nå organisert seg i foreningen Norsk Instrumentmakerforening. 18. mars arrangeres Instrumentmakerdagen på Riksscenen i Oslo.

Norsk Instrumentmakerforening (NIMF) ble grunnlagt i 2016. Med instrumentmaker mener man i denne sammenhengen de som bygger fiolin eller gitar, og per dags dato har foreningen 23 medlemmer; 10 gitarbyggere, 7 fiolinmakere og 6 støttemedlemmer. Vi tok en prat med en av initiativtakerne, Odd Egeland i Strand Guitars på Jørpeland.

– Hva er tanken bak den nye foreningen?

– Det er å skape en interesseorganisasjon som samler oss som bransje. Vi ønsker å synliggjøre instrumentmakerfaget og kompetansen som finnes. Vi vil sette fokus på de som utøver faget, hva slags instrumenter som bygges og legge til rette for utveksling av kompetanse. Videre er det jo selvsagt et mål at flere skal bruke sin lokale instrumentmaker og vurdere norskbygde instrumenter, på lik linje med importerte, når de skal anskaffe et nytt.

– Dere vil selge mer?

– Ja, det vil vi gjerne – og vi vil bli mer synlige. Når man skal ha et nytt instrument, eller trenger service på et man allerede eier, så vil vi gjerne stå fremst i køen og tilby vår kompetanse. Å bygge instrumenter er et lite og spesialisert håndverksfag, med særlige behov. Vi ser det som svært viktig at håndverket består og blir hevet. NIMF skal være med å øke anerkjennelsen for faget. Vi jobber for å få til en lærlingordning og at instrumentmakere skal falle inn under støtteordninger som finnes i kulturlivet.

– 18. mars er det Instrumentmakerdagen. Fortell litt om arrangementet?

– Dette er NIMFs aller første åpne arrangement, som er ment å bli et årlig foretak. Vi har leid Riksscenen i Oslo, og holder åpent fra kl. 11 til 18 den 18. mars. Der blir det utstilling av produkter fra foreningens medlemmer, musikalske innslag fra scenen og workshops. Dette blir en unik mulighet for å treffe, og se arbeider til, instrumentmakere fra hele landet. Arrangementet er gratis åpent for alle.



INSTRUMENTMAKERE

Fra venstre: Øystein Husemoen, Odd Egeland, Mette-Mari Vea, Magnus Nedregård, Simen Omang, Yngvar Thomassen, Leonard Michelin-Salomon Garavelli, Jacob Von Der Lippe. FOTO: Jacob von der Lippe

www.instrumentmakere.no

www.facebook.com/instrumentmakerforening