Lørdag inntar stjernene for alvor NAMM. Dette er tradisjonelt dagen hvor det foregår flest signeringer eller møt-din-favorittgitarist-hos-oss-eventer, og 2017 var intet unntak. Vi har tittet på Gretsch sine nyheter, sjekket ut Yamahas nye akustiske gitarer og lyttet på flere studiohøyttalere.

NAMM er over for denne gang. Den siste dagen skriver vi om Fender gitarer, de nye analog-synthene Arturia Matrix Brute og Behringer Deepmind 12 – samt ny studioelektronikk fra BAE og API. Etter at vi har kommet hjem til gamlelandet vil det nok komme flere nyheter utover uka, og det kommer selvsagt en omfattende rapport i Musikkpraksis #1 som er ute i månedsskiftet februar/mars. Live rapport på Facebook ca kl 20.45 norsk tid.

Under AES messen, som startet sent i går kveld norsk tid, lanserte Avid PT9. Og det var ikke småtteri de trakk opp fra hatten.