Spectrasonics Keyscape

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 18.12.2016

Selv på en ganske kjapp nett-tilkobling tar det noen timer å laste ned Keyscape. Det er stort sett det eneste negative å si om Spectrasonics nye softinstrument som vi tester i siste Musikkpraksis.

Spectrasonics med lydguru Eric Persing i front er i farta igjen. Denne gangen dreier det seg utelukkende om keyboards – collector keyboards – høyt skattede brett av ulik karakter. Persing sier de har jobbet i mer enn ti år på dette produktet, og i presseskrivet som følger utgivelsen heter det; – «Vi har lett herfra til verdens ende for å finne akkurat de instrumentene vi ønsket oss, og deretter brukt en formue på å sette dem i perfekt stand».

Keyscape har i skrivende stund samplinger av 36 ulike modeller, og dette omfatter det meste som tenkes kan av tangentinstrumenter: Flygel, piano, el-piano, klavinett, celeste, klokkespill, «vintage» digitalpiano, obskøne strengede tangentinstrumenter med mer.

INTERFACE

Grensesnittet er ganske typisk for Spectrasonics, med browser som kan vises/skjules på venstre side. Et stort bilde sentralt viser valgt keyboard, mens kontrollene er plassert i underliggende faner. Disse varierer fra modell til modell, som oftest er det fire eller fem faner, typisk med mellom seks og ti parameter i hver. En hvilken som helst funksjon er derfor svært sjelden mer enn ett museklikk unna, og jeg vil si opplevelsen av det hele er veldig strømlinjeformet.

Får å illustrere kan vi ta et par eksempler. Flygelet har følgende faner: Main, EQ, Comp, Settings og Info. Main, som kommer opp når du åpner pluggen, har kontroller for reverb (bypass, amount, time, shimmer, low, high) og performance (release noise, pedal noise, velocity sens). EQ har to band med boost/cut og Q-faktor på diskantbandet. Her finnes også et de-noise-system med tre ulike modeller. I Comp finner vi kompressor med valg for bypass, input, ratio, sustain, release og level, samt tape-simulator med bypass, age, threshold og gain. I Settings bestemmer du polyfoni, pitchbend-range, velocity-kurver, temperering, oktav og gain, mens fanen Info inneholder informasjon (no, shit!) og nyttige brukertips.

I gruppa Electric Pianos er oppsettet annerledes. Her har Main nivåkontroll for direktelyd og mekanisk støy (hammer-lyd), én viktig effekt (oftest tremolo), og en performance-seksjon tilsvarende for flygel. Så kommer som oftest fanen Tone. Der keyboardet har innebygget forsterker/høyttalere – som Suitcase-modellene – er forsterkervalgene plassert her. Alternativt finner du gjerne en modellert forsterker. Denne fanen har også de-noise, tape-simulering og ofte en Timbre-kontroll. Effects har reverb (studio, spring, echo) og én modulasjonseffekt (chorus 1/2/3, phaser 1/2, univibe og vibrato). Settings og Info er identisk med det som blir beskrevet for flygelet.

Jeg opplever Keyscape som ekstremt enkel å skru på, og at alt virker som det skal. Om noe, så er det ørlite irriterende at grensesnittet ikke er helt konsekvent når det kommer til bypass av effekter. Som oftest slås disse på/av ved å trykke på seksjonsnavnet («Tremolo» og så videre), men noen ganger ligger bypass inn under type-valg.

