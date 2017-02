Andre artikler Nytt fra Steinberg 07.02.2017

Les mer I forbindelse med NAMM lanserte Steinberg HALion 6, HALion Sonic 3 og Absolute 3. Slate Virtual Recording Studio 03.02.2017

Les mer Steven Slate har ikke for vane å ligge på latsiden, og under NAMM i januar lanserte han Slate Virtual Recording Studio. Aalberg Audio på NAMM 01.02.2017

Les mer De siste årene har Trondheim-selskapet Aalberg Audio vært et fast innslag på musikkmessene i Los Angeles og Frankfurt. Vi tok en prat med gründer Rune Aalberg Alstad for å sjekke ståa. Line6 Echofarm er tilbake! 30.01.2017

Les mer For mange av de som har brukt Pro Tools lenge var det et hardt slag da den klassiske delay-pluggen Echofarm ble borte ved overgangen til AAX-formatet. Nå er den tilbake.