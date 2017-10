Høstens første Musikkpraksis!

Lydeksempel slik skrur du lyden

18.09.2015

I MP 4 som er ute nå, gjør Skjalg Mikalsen Raaen et nytt vågestykke når han forsøker seg på å gjenskape lyden til selveste Jeff Beck. Her hører du hvordan «Cause We Ended As Lovers» låter i Strengeleik Studio-tapning.