Fluid Audio SRI-2

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 27.06.2018

Fluid Audio er mest kjent for studiomonitorer og den lille goddingsen «Strumbuddy». Nå satser de også på lydkort.

SRI-2 er et nytt USB-lydkort for Mac, Windows og iOS. Tilnærmingen er den samme som for Fluids studiomonitorer; her skal kvaliteten være langt høyere enn prisen skulle tilsi. SRI-2 har moderne mikrofonforsterkere, 24bit/192kHz, lav latency og stor volumknott. Høyst uvanlig for lydkort i denne prisklassen har SRI-2 utganger for to sett høyttalere med A/B-velger. Cubase for Mac og PC og Cubasis LE for iOS følger med i pakken.

Importør: Procom Music AS

Pris:1999,-

www.procom.no