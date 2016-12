Kommentar: Tull om Spellemann

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 16.11.2016

De siste dagene har det pågått en debatt om hvorvidt suksess skal telle med eller ikke når juryene plukker ut sine vinnere i populær-kategoriene.

Kriteriene som Spellemann-juryer skal forholde seg til når de velger årets vinnere er: – «artistprestasjon, produksjon/lydkvalitet, øvrig musikalsk utførelse, repertoar, tekst, arrangement, komposisjon, originalitet og helhetsinntrykk for øvrig.»

I høst ble det bestemt et tillegg for klassene Popsolist, Popgruppe, Urban og Viser: –«relevans gjennom salg/strømming, radiospilling og/eller konsertvirksomhet i 2016». På godt norsk betyr dette at kommersiell suksess også skal telle med.

Dette ble droppet i Vise-kategorien etter massiv kritikk fra Norsk Viseforums Audun Reithaug, men består i de øvrige klassene. Erik Hillestad i Kirkelig Kulturverksted, Knut Aafløy i Norsk Artistforbund og Christer Falck (fyll inn det som passer) klarer å fremstille endringen som verdens undergang for «kvalitetsmusikk» – slik vi kjenner den.

Det er litt vanskelig å vite om man skal ta Christer Falcks elleville utspill i sosiale medier på alvor, men Hillestads kronikk i Aftenposten 9. november og Aafløys innlegg blant annet på NOPAs Facebook-gruppe, virker seriøse nok.

– «Spellemann beveger seg i en retning som gir større og større makt til kommersielle aktører, med betydelige resurser», sier Hillestad i Aftenpostens oppfølgingssak.

I fjor ble det delt ut tjuefem Harper, hvorav sju gikk til artister tilknyttet «kommersielle aktører, med betydelige resurser». En kjapp gjennomgang viser at fire av disse faktisk er lisensiert fra mindre selskaper. Hillestads påstand virker derfor noe søkt.

Aafløy meldte på sin side at: – «kvalitetskriteriet er droppet til fordel for kommersielt suksesskriterie». Dette er i beste fall en grov unøyaktighet, flere dager etter at Spellemanns Marthe Thorsby har vært ute og presisert at kvalitetskriteriet på ingen måte er droppet.

Tror virkelig Hillestad og Aarfløy at fagjuryene i fortsettelsen bare vil sjekke strømmetallene, så er avgjørelsen tatt?

Selvfølgelig skal det ikke være sånn at mest salg, mest strømming eller flest solgte konsertbilletter automatisk skal gi Spellemannpris, men slik kommer det heller ikke til å bli.

Musikkbransjen har mange utfordringer om dagen. At populærmusikk i noen grad bedømmes etter hvor populær den er, er ikke en av disse.







