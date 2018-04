Minimoog Model D til under fem dollar?

FRANKFURT 2011 MP TV: Mayones

13.04.2011

To ekstremt dyktige bassister satt og koste seg litt på standen til den polske bassgitarfabrikanten Mayones. Etter hurtigheten til disse to karene skulle man tro at strengene var smurt inn med både olje og margarin. Mannen på nøttebassen er russisk og kommer fra Moskva. Mannen til venstre er en veldig kjent fransk bassist som jeg ikke kommer på navnet til akkurat her og nå. Jernteppet mellom øst og vest er fjernet, men ikke mellom venstre og høyre hjernehalvdel inne i mitt hode.