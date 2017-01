Relaterte artikler Arturia Keylab 88 23.03.2015

Les mer Mens det følgelig popper ut nye USB-masterkeyboards i alle tenkelige lengder fra 61 tangenter og nedover, har det vært relativt rolig på «88-tangenters-fronten». Arturia tenker gjøre noe med det. SAMLING HOS BENUM! 13.02.2011

Les mer Hva gjør man når den planlagte LLB Messen blir avlyst? Jo, man lager like godt sin egen messe. Korg SR1 SOS 23.07.2010

Les mer Nei, dette er ikke et hjelpemiddel for skipsbrudne studiofolk, derimot en liten hendig opptaker med tilnavnet Sound on sound. Milab BDM-01 09.03.2009

Les mer Svenske Milab presenterer en ny basstrommemikk på Frankfurt messa.