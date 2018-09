Utvalgte musikkbutikker i Norge får i neste uke besøk av SSL med miksere, bokser og produktspesialist. Les hvilke her!

For tredje gang troner de norske guttene på toppen av den viktigste hitlisten i verden!

MP 5 er ute! Vi traff den norske superprodusenten Fred Ball i hans klimanøytrale studio (!) i Kilburn, og snakket med Grizzly Bear i samme nabolaget. Vi har vært med Hellbillies til Spydeberg i studio for å finne ut hvordan den nye plata «Tretten» ble til. Som om ikke dette er nok skal vi forklare hvordan du enkelt kan gjøre masteringen selv!