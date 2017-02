LEDER MP1: Antihelten

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 21.02.2017

I dag ville nok Pål Waaktaar-Savoy ha fått beskjed om å «by litt mer på seg selv», men på 80-tallet digget vi mystiske, utilgjengelige genier.

Vi som tilbragte ungdommen med MTV, sterke farger og høyt hår, husker en tid da musikk og artister hadde et helt annet fokus. Kall meg gjerne gammeldags, men jeg vil hevde at musikkscenen aldri har hatt flere helter enn på 80-tallet. At mange av disse ikke har tålt tidens tann, får være en annen diskusjon.

80-tallet var også ganske helt-ete, rent musikalsk. Gjennom mange år hadde spilleteknikk og instrumentenes spillbarhet stadig blitt forbedret, og ved utgangen av dekaden var man kommet omtrent så langt det lot seg gjøre. For meg var det imidlertid langt fra den «beste», eller den raskeste (den gang vel så viktig) gitaristen, som ble den største helten.

Min mann var en sjenert 24-åring fra Manglerud. Han var langt fra noen virtuos på instrumentet, og sto nok ganske langt bak i køa da verktøyene i popstjernekassa skulle deles ut. Men han var «hjernen i A-ha», bandet som ved et guds under hadde lagt hele verden for sine føtter. For generasjon X overgikk dette alt annet i Norgeshistorien, muligens tangert av «Drillos» et lite tiår senere.

I dag ville nok Pål fått beskjed om å «by litt mer på seg selv». Det er i grunnen et morsomt tankeeksperiment om han i det hele tatt kunne slått gjennom i lik-og-del-mentaliteten som hersker nå, men på 80-tallet digget vi mystiske, utilgjengelige genier. Og statusen er fortsatt intakt, det fikk vi i MP merke da vi skulle promotere denne utgaven; For første gang i vår 33-årige historie sender vi blader (i ganske store antall) til Sør-Amerika, Tyskland og Japan.

Pål Waaktaar har holdt seg relevant hele veien. Da 80-tallets gitarhelter med rosa Kramer-gitarer (satt opp med .007-strenger og EMG-pickups) havnet på historiens skraphaug, tok han seg uten problem videre. I en alder av 55 år er han mer aktiv enn noen gang, og stadig kommer det små drypp av pop-magi, enten prosjektet heter Savoy, A-ha eller Waaktaar & Zoe.

Det er en glede å presentere denne utgavens portrettintervju med Pål Waaktaar-Savoy – antihelten som ble den største helten av alle.

God lesning!

Ole Henrik Antonsen

Redaktør, MP