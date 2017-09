NI Maschine mk3

I MP6 tester vi U2-gitarist The Edges nye signaturforsterker fra Fender.

Fender The Edge Deluxe

Steven Slate har kommet med to ekspansjoner til sin VerbSuite Clasics. Det dreier seg om emuleringer av Lexicon 224 og 224XL.

NI ligger neimen ikke på latsiden om dagen. I kjølvannet av Guitar Rig og Kore, er det naturlig å slippe et lydkort "med nogo attåt".