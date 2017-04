SSL L200

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 09.04.2017

SSL hadde med seg sin nye L200 livemikser til Frankfurt, og vi fikk en prat med produktspesialist Paul Mac og Barys Eirik Kvia for å få vite litt om nyvinningen.

– Mange har nok litt problem med å forstå at denne mikseren er «mindre» enn L300, fordi den fysisk sett er større, på grunn av flere fadere. «Motoren» er den samme som L300 og L500, men den har færre kanaler. Mens L500 har 256 parts, er det 144 i L200. L500 har 96 slotter i effektracket, mens L200 – i likhet med L300 – har 48. Så har vi gjort skjermen ørlite mindre, her er den 17”, mot 19” på L300 og L500. I tillegg mangler den andre touch-skjermen, men til gjengjeld har vi laget plass for en tablet her, forklarer Paul Mac og viser iPadens faste plass på frontpanelet.

– Den har litt spesiell form?

– Ja, den ser ganske stygg ut når man ikke har koblet til eksterne skjermer, men det må du ikke sitere meg på, he-he (en bankers måte å få noe på trykk, journ. anm.). Grunnen er at «alle» vil koble på eksterne skjermer, tablets og ha laptoper i umiddelbar nærhet til mikseren. Ved å kutte hjørnene får vi disse nærmere midten.

– Dette har vært de viktigste tilbakemeldingene fra teknikere som har brukt L300 og L500; de ønsker flere fadere og å ha eksterne skjermer så nært senter i mikseren som mulig, uten at disse forstyrrer i lyttefeltet, sier Kvia.

Eirik Kvia (til venstre) fra importør Bary og SSLs produktspesialist Paul Mac ved den nye T-formede SSL L200.