Martin

Av Bernhard L. Mohr

publisert: 21.01.2017

Martin har en håndfull nyheter, der de fleste er mindre oppdateringer og variasjoner over allerede kjente modeller. Om du er av den velbemidlede typen, har de imidlertid en nyhet du sannsynligvis vil sette pris på.

I Road-serien er det to nye modeller, DCRSG (dreadnought) og GPCRSG med den noe mindre Grand performance-kroppsformen. Begge kommer med Fishman Sonitone-elektronikk, cutaway og en litt tynnere og mer moderne halsprofil. Treverket i kroppen er afrikansk og heter mutenye.

Den smarte lille reisegitaren Martin Backpacker har 25-årsjubileum i år. Jubileumsmodellen til rett under 400 dollar har kropp i sapele og sorte stemmeskruer, nøtt og bridge.

Martin stiller sterkt når prisen for årets drøyeste gitar skal deles ut. Utgangspunktet for D200 Deluxe er et samarbeid med klokkemakeren Roland G. Murphy, der inlays på halsen og dekorasjoner på plekterbrett og rygg feirer tiden som har gått siden Martin startet opp for 184 år siden. Gitaren er et kunstverk bygget i de mest eksklusive av alle eksklusive treslag, og har den nette listepris av 150.000 dollar. Da får man også med en matchende klokke.





Martin D200 Deluxe.