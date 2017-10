Electro-Voice Evolve50

Relaterte artikler Lydeksempler Cubase 7 14.05.2013

Les mer I MP 2 2013 tester vi Cubase 7, og her finner du en del eksempler som viser lyden i noen av de nye pluggene. Vi har også laget et lydeksempel hvor det nye akkordsporet brukes. ProTools 9 05.11.2010

Les mer Under AES messen, som startet sent i går kveld norsk tid, lanserte Avid PT9. Og det var ikke småtteri de trakk opp fra hatten. iZotope T-Pain Effect 29.07.2011

Les mer T-Pain Effekt er en ny software for Mac og PC som inneholder det du trenger for å lage beats, og vokal opptak. Lydeksempel Marshall Astoria 21.06.2016

Les mer I MP3 som er på gata nå, tester vi den nye Marshall Astoria forsterkeren. Her hører du noen eksempler på hvordan det kan låte.